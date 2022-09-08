Тисячі громадян України насильно депортували в "ізольовані та депресивні регіони Сибіру та Далекого Сходу". Про це повідомила заступниця посла України в ООН Христина Гайовишин, інформує 24 канал.

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Росія примусово депортує українців

За словами Гайовишин, окупанти депортували 2,5 мільйона осіб, зокрема 38 тисяч дітей. Українців тероризують під приводом пошуку "небезпечних" людей.

Ті, хто мають інші політичні погляди або пов’язані з українським урядом чи ЗМІ, зникають у сірій зоні. А дітей виривають з обіймів батьків.

Українських дітей можуть всиновлювати у росії

Помічниця генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Кехріс заявила, що є достовірні звинувачення про примусове переміщення українських дітей на окуповану росією територію або до самої країни-агресорки.

Ми стурбовані тим, що російська влада прийняла спрощену процедуру надання російського громадянства дітям, які залишилися без піклування батьків, і що ці діти будуть мати право на усиновлення російськими сім’ями,

– сказала Брандс Кехріс.

Також в ООН стурбовані тим, що, оголошені плани російської влади дозволити переміщення дітей з України до сімей у росії, не включають кроків для возз’єднання сімей або іншим чином не забезпечують повагу до принципу найкращого інтересу дитини.

У росії вже "всиновили" майже тисячу дітей з Маріуполя

Російські вбивці депортували дітей з Маріуполя. Зараз лише в Краснодарському краї на так зване усиновлення віддали їх тисячу. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ та органи влади країни-окупантки. Вони називають Маріуполь "звільненим" містом.

Росіяни повідомляють, що маленьких українців вивезли до Тюмені, Іркутська, Кемерово та Алтайського краю.

Громадян росії заохочують всиновлювати депортованих неповнолітніх та малолітніх українців. Влада обіцяє їм держдопомогу та одноразову виплату.

Крім цього, за дітей обіцяють щороку платити по 20 тисяч рублів, а за дитину з інвалідністю – 150 тисяч.

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