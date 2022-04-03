Об этом ужасном преступлении против человечности правозащитникам рассказал местный житель. По данным организации Human Rights Watch, трагедия произошла 6 марта, когда город находился под контролем оккупантов.

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Ребенку стреляли в голову

Дмитрий, рассказавший об этом жутком эпизоде войны, остановился в подвале двухэтажного дома. Там группа местных обустроила укрытие.

Когда он заметил женщину с огнестрельными ранениями груди и ног, спросил, что с ней случилось. Другие жители хранилища рассказали о терроре россиян. Оказалось, что военные врага просто пришли туда, убедились, что подвал не пуст и забросили дымовую шашку. Дочь женщины тогда сразу погибла.

Несколько человек паниковали и выбежали на улицу, где русские солдаты обстреляли их. Женщина была ранена, а люди в подвале рассказали ему, что 14-летний ребенок получил выстрелы в голову и был убит,

– сообщили правозащитникам.

Мать же продержалась еще три дня, однако ситуация была крайне критической. Пока неизвестно, почему военные решили "зачистить" подвал.

Обратите внимание! Human Rights Watch – международная неприбыльная организация. Она занимается мониторингом, расследованием и документированием нарушений прав человека в более 70 странах. Больше их расследований в Украине – по ссылке.

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