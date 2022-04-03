Про цей жахливий злочин проти людяності правозахисникам розповів місцевий житель. За даними організації Human Rights Watch, трагедія сталася 6 березня, коли місто перебувало під контролем окупантів.

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Дитині стріляли в голову

Дмитро, який розповів про цей моторошний епізод війни, зупинився в підвалі двоповерхового будинку. Там група місцевих облаштувала укриття.

Коли він помітив жінку з вогнепальними пораненнями грудей і ніг, запитав, що з нею трапилося. Інші жителі сховища розповіли про терор росіян. Виявилося, що військовики ворога просто прийшли туди, переконалися, що підвал не пустий і закинули димову шашку. Донька жінки тоді одразу загинула.

Кілька людей панікували й вибігли на вулицю, де російські солдати обстріляли їх. Жінка була поранена, а люди в підвалі розповіли йому, що 14-річна дитина отримала постріли в голову і була вбита,

– повідомили правозахисникам.

Матір же протримала ще три дні, проте ситуація була вкрай критичною. Наразі невідомо, чому військовики вирішили "зачистити" підвал.

Зверніть увагу! Human Rights Watch – міжнародна неприбуткова організація. Вона займається моніторингом, розслідуванням і документування порушень прав людини у понад 70 країнах. Більше їхніх розслідувань в Україні – за посиланням.

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