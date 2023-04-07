Гибель начальника пограничного залога расследует ГБР. Представительница Теруправления Государственного бюро расследований во Львове Татьяна Муравель рассказала, что инцидент произошел около 15:00 в четверг, 6 апреля.
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Очевидцы слышали выстрел, когда военный отошел позвонить по телефону
Мужчина отошел позвонить по телефону, но через несколько минут очевидцы услышали выстрел. После этого мужчину нашли с простреленной головой. Пока дело расследуют по статье об умышленном убийстве с примечанием "самоубийство".
Представительница ГБР Татьяна Муравель рассказала, что инциденту с гибелью мужчин предшествовал другой несчастный случай. Вблизи села Пулемец района Ковеля один из военнослужащих пограничной службы, управляя экскаватором, наехал на мину.
Известно, что водитель в результате инцидента не травмировался. Вскоре на место происшествия прибыли начальник пограничного залога вместе с инспектором пограничной службы.
После осмотра территории начальник отошел якобы позвонить по телефону. Вскоре раздался звук, похожий на выстрел. Начальника заставы нашли неподалеку от места происшествия с огнестрельным ранением в голову,
– сообщила Татьяна Муравель.
В отношении обоих инцидентов возбуждены уголовные производства, в частности, по статьям небрежное отношение к военной службе и убийство с примечанием "самоубийство". Следователи выясняют обстоятельства событий.
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