Возле Крита задержали судно с тонной конопли

Около 1,3 тонны переработанной конопли было спрятано на борту рыболовного судна, которое задержали возле берегов Крита. Судно направлялось из Сирии в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

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Рыболовное судно, следовавшее из Сирии в неизвестном направлении, безуспешно пыталось убежать, но было сопровождено в порт Иерапетра острова Крит, где в ходе проверки было выявлена конопля, стоимостью около 15 млн евро ($18,5 млн),

– говорится в сообщении.

Отмечается, что конфискация наркотиков стала результатом трехдневной работы. Французская таможня сообщила Греции о том, что подозреваемый корабль может перевозить незаконный груз. Подозреваемое судно "Celine Star" было замечено самолетом Frontex недалеко от острова Крит.

Капитан судна и четыре члена экипажа были задержаны.