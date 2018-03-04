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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Біля Криту затримали судно з тонною коноплі

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Біля Криту затримали судно з тонною коноплі
Біля Криту затримали судно з тонною коноплі / ілюстративне фото

Близько 1,3 тонни переробленої коноплі було заховано на борту риболовного судна, що виявили біля берегів Криту. Судно прямувало з Сирії у невідомому напрямку.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

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Риболовне судно, яке прямувало з Сирії у невідомому напрямку, безуспішно намагалося втекти та було супроводжено у порт Ієрапетра острова Крит, де під час перевірки було виявлено коноплю, вартістю близько 15 млн євро ($18,5 млн),
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що конфіскація наркотиків стала результатом триденної роботи. Французька митниця поінформувала Грецію про те, що підозрюваний корабель може перевозити незаконний вантаж. Підозрюване судно "Celine Star" було помічено літаком Frontex неподалік острова Крит.

Капітан судна і чотири члени екіпажу були затримані.

Теги: Греція Наркотики
Джерело: 24 Канал
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