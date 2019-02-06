Возле Португалии арестовали судно с тоннами кокаина и украинскими моряками

Возле берегов Португалии арестовали судно SEA SCAN 1 под флагом Панамы с 2,5 тоннами кокаина и экипажем. На борту этого корабля находились 8 украинских моряков.

Судно задержали в нейтральных водах еще 30 января за 300 км от мыса Святого Викентия в провинции Алгарве в Португалии, сообщили Украинской Службе Информации в Фонде помощи морякам "Ассоль".

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Среди задержанных оказались и 8 украинцев, пятеро из них – моряки из Одессы. Всех отправили в местный Следственный изолятор.

При осмотре судна на борту обнаружили 2,5 тонны кокаина, стоимость которого, по предварительным данным, составляет около 500 миллионов евро.

Всех задержанных взяли под стражу на 3 месяца. Согласно законодательству Португалии, все арестованные моряки обеспечены услугами адвоката и переводчика.

Когда португальская сторона даст разрешение, украинских моряков сможет посетить консул Украины.