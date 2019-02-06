Біля Португалії арештували судно з тоннами кокаїну та українськими моряками

Біля берегів Португалії заарештували судно SEA SCAN 1 під прапором Панами з 2,5 тоннами кокаїну та екіпажем. На борту цього корабля перебували 8 українських моряків.

Судно затримали у нейтральних водах ще 30 січня за 300 кілометрів від мису Святого Вікентія у провінції Алгарве в Португалії, повідомили Українській Службі Інформації у Фонді допомоги морякам "Ассоль".

Читайте також: В Кабо-Верде затримали 11 російських моряків із рекордною партією кокаїну: фото (оновлено)

Серед затриманих опинилися і 8 українців, п’ятеро із них – моряки з Одеси. Усіх відправили до місцевого Слідчого ізолятора.

При огляді судна на його борту виявили 2,5 тонни кокаїну, вартість якого, за попередніми даними, становить близько 500 мільйонів євро.

Всіх затриманих взяли під варту на 3 місяці. Згідно із законодавством Португалії, всі арештовані моряки забезпечені послугами адвоката і перекладача.

Коли португальська сторона дасть дозвіл, українських моряків зможе відвідати консул України.