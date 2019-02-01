В Кабо-Верде затримали 11 російських моряків з рекордною партією кокаїну: фото

Влада африканської країни Кабо-Верде затримала 11 російських моряків за підозрою в контрабанді наркотиків. У контейнерах в трюмі намагались провезти їхню рекордну кількість – майже 10 тонн.

Про це повідомляє посольство Росії в острівній державі.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що це найбільша конфіскація наркотиків в історії країни.

Факт затримання російських моряків був. Ми перебуваємо у тісному контакті з органами слідства, безпосередньо із затриманими. Тримаємо руку на пульсі. Очікуємо докладної інформації,

– цитує російське посольство "РІА Новини".

Видання Rtp зазначає, що судно пересувалось під прапорами Панами, його затримали 31 січня. Судно з Південної Америки прямувало до міста Танжер в північній частині Марокко – з нього вилучили 260 тюків загальною вагою 9,57 тонни кокаїну.

Місцеві правоохоронці пояснили, про підозріле судно їх заздалегідь попередив Морський центр аналізу і операцій (Платформа, що займається боротьбою з незаконним обігом наркотиків, в яку входять представники семи держав ЄС, – 24 канал).



Наркотики запакували у мішки/ Джерело: pj.gov.cv

Видання Santiagomagazine додає, що знайти, затримати та розвантажити судно правоохоронцям Кабо-Верде допомагали французькі та португальські поліцейські.

У Італії теж "рекорд". Правоохоронці вилучили найбільшу за останні 25 років партію кокаїну – цілих дві тонни. За неї наркоділки мали отримати близько півмільйона євро. Злочинці сховали 60 мішків кокаїну в контейнері у порту Генуї. Звідти контрабанда мала їхати в Іспанію – до Барселони.