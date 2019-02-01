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      В Кабо-Верде затримали 11 російських моряків з рекордною партією кокаїну: фото

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      В Кабо-Верде затримали 11 російських моряків з рекордною партією кокаїну
      В Кабо-Верде затримали 11 російських моряків з рекордною партією кокаїну / Santiagomagazine

      Влада африканської країни Кабо-Верде затримала 11 російських моряків за підозрою в контрабанді наркотиків. У контейнерах в трюмі намагались провезти їхню рекордну кількість – майже 10 тонн.

      Про це повідомляє посольство Росії в острівній державі.

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      Місцеві ЗМІ повідомляють, що це найбільша конфіскація наркотиків в історії країни. 

      Факт затримання російських моряків був. Ми перебуваємо у тісному контакті з органами слідства, безпосередньо із затриманими. Тримаємо руку на пульсі. Очікуємо докладної інформації,
      – цитує російське посольство "РІА Новини".

      Видання Rtp зазначає, що судно пересувалось під прапорами Панами, його затримали 31 січня. Судно з Південної Америки прямувало до міста Танжер в північній частині Марокко – з нього вилучили 260 тюків загальною вагою 9,57 тонни кокаїну.

      Місцеві правоохоронці пояснили, про підозріле судно їх заздалегідь попередив Морський центр аналізу і операцій (Платформа, що займається боротьбою з незаконним обігом наркотиків, в яку входять представники семи держав ЄС, – 24 канал).

      Наркотики Кабо-Верде
      Наркотики запакували у мішки/ Джерело: pj.gov.cv

      Видання Santiagomagazine додає, що знайти, затримати та розвантажити судно правоохоронцям Кабо-Верде допомагали французькі та португальські поліцейські.

      У Італії теж "рекорд". Правоохоронці вилучили найбільшу за останні 25 років партію кокаїну – цілих дві тонни. За неї наркоділки мали отримати близько півмільйона євро. Злочинці сховали 60 мішків кокаїну в контейнері у порту Генуї. Звідти контрабанда мала їхати в Іспанію – до Барселони.

      Теги: Новини політики Новини Росії Африка Наркотики
      Джерело: 24 Канал
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