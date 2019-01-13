У США службовий пес отримав передозування наркотиками, обнюхуючи пасажирів
Поліцейський пес з Флориди отримав передозування наркотиками, коли обнюхував пасажирів круїзного рейсу Карибським морем.
Про це повідомило видання Newsweek.
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Поліцейські забили на сполох, коли собака на прізвисько Джейк почав дивно поводитись, втратив координацію, а також у нього почались судоми. Сталося це одразу після того, як він обнюхав одного з пасажирів. Чотирилапого відвезли до ветеринара і дали препарат для нейтралізації дії наркотиків.
Службовий пес з Флориди отримав передозування наркотиками
Аналізи показали наявність в крові собаки екстезі. Наразі з ним вже все добре, незабаром Джейк повернеться на службу.
Чоловіка ж після огляду все-таки заарештували. В його спідній білизні знайшли екстазі та амфетамін.