В США служебный пес получил передозировку наркотиками, обнюхивая пассажиров

Полицейский пес из Флориды получил передозировку наркотиками, когда обнюхивал пассажиров круизного рейса по Карибскому морю.

Об этом сообщило издание Newsweek.

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Полицейские забили тревогу, когда пес по кличке Джейк начал вести себя странно, потерял координацию, а также у него начались судороги. Произошло это сразу после того, как он обнюхал одного из пассажиров. Собаку отвезли к ветеринару и дали препарат для нейтрализации действия наркотиков.



Служебный пес из Флориды получил передозировку наркотиками

Анализы показали наличие в крови собаки экстази. Сейчас с ним уже все хорошо, вскоре Джейк вернется на службу.

Мужчину же после осмотра все-таки арестовали. В его нижнем белье нашли экстази и амфетамин.