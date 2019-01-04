00:46
5 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна
      Вєсті Кремля
      14:45, 4 січня
      Вєсті.UA. Жир: Прихований "талант" Ляшка. Провальний стартап комуністів
      Вєсті.UA
      17:30, 4 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У США вчителька принесла підліткам алкоголь і марихуану: учні подякували, поліція арештувала

      205 Читать новость на русском
      Ліндсі Льюїс
      Ліндсі Льюїс / Соцмережі

      В американському штаті Кентуккі кинули за ґрати 36-річну вчительку Ліндсі Льюїс, яка на новорічній вечірці "пригощала" учнів алкоголем і марихуаною.

      Про це повідомляє телеканал Fox.

      Читайте також:   Іспанець у дуже вигадливий спосіб намагався здати в оренду квартиру за 1000 євро

      Вечірка відбувалась у будинку Льюїс. На ній було до 40 людей, 14 з яких були неповнолітніми. 

      1 січня до житла вчительки сусіди викликали правоохоронців. Вони повідомили, гості Льюїс так веселились, що потрощили їхнє майно.


      Ліндсі Льюїс

      Коли прибула поліція, деякі підлітки почали тікати. Коли ж правоохоронці зайшли всередину будинку, то почули запах марихуани, а навколо валялись пляшки з-під алкоголю.

      До слова, організаторка вечірки також перебувала під впливом заборонених речовин. 

      Правоохоронці висунули Ліндсі Льюїс підозру за 14 пунктами звинувачення щодо участі у незаконному поводженні з неповнолітніми.

       

      Теги: Новини США Новорічні свята Курйозні новини Наркотики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як український шаховий вундеркінд пішов у магістри з кібербезпеки
      4 січня , 22:03 Як український шаховий вундеркінд пішов у магістри з кібербезпеки
      Іван Вербицький 558
      Головні новини 4 січня: перший офіційний кандидат у президенти України, провокації Росії
      4 січня , 22:00 Головні новини 4 січня: перший офіційний кандидат у президенти України, провокації Росії
      3856
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      4 січня , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      Небезпечні підйомники: що треба знати про права туристів на зимових курортах
      4 січня , 21:30 Небезпечні підйомники: що треба знати про права туристів на зимових курортах
      Світлана Попова 467
      Де, як і за скільки можна відновити втрачений паспорт
      4 січня , 19:01 Де, як і за скільки можна відновити втрачений паспорт
      Ірина Поліщук 732
      Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено
      4 травня 2016 , 11:21 16
      У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій
       22 травня 2016 , 07:32
      Усик готовий покинути Україну
      22 квітня 2016 , 22:27
      Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці
       10 січня 2016 , 17:18 12
      Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)
       26 травня 2016 , 04:19
      Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки
       4 січня 2016 , 00:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук