У США вчителька принесла підліткам алкоголь і марихуану: учні подякували, поліція арештувала

В американському штаті Кентуккі кинули за ґрати 36-річну вчительку Ліндсі Льюїс, яка на новорічній вечірці "пригощала" учнів алкоголем і марихуаною.

Про це повідомляє телеканал Fox.

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Вечірка відбувалась у будинку Льюїс. На ній було до 40 людей, 14 з яких були неповнолітніми.

1 січня до житла вчительки сусіди викликали правоохоронців. Вони повідомили, гості Льюїс так веселились, що потрощили їхнє майно.



Ліндсі Льюїс

Коли прибула поліція, деякі підлітки почали тікати. Коли ж правоохоронці зайшли всередину будинку, то почули запах марихуани, а навколо валялись пляшки з-під алкоголю.

До слова, організаторка вечірки також перебувала під впливом заборонених речовин.

Правоохоронці висунули Ліндсі Льюїс підозру за 14 пунктами звинувачення щодо участі у незаконному поводженні з неповнолітніми.