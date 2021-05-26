Соответствующее видео Дмитрий Черный сам показал в своем Инстаграме. Судя по кадрам, все это происходило в микрорайоне Болгарка.

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На кадрах видно, как парень одной рукой держит руль, а в другой держит пистолет и делает несколько выстрелов в воздух. Все это происходит посреди дороги во время движения.

При этом, судя по кадрам, неподалеку есть пешеходы. Впрочем, Черного это не волнует. Вероятно, таким образом он хотел поразить своих подписчиков.

Местные СМИ выяснили, что на видео – сын майора Вадима Черного, который работает в Вознесенской исправительной колонии. В декларации за 2019 год указано, что там он занимает должность помощника начальника.

Тогда же Черный-старший задекларировал машину ВАЗ. В то же время, по словам местных, его сын Дмитрий имеет личное авто и часто выезжает на улицы города.

Юноша стреляет из окна авто посреди движения: смотрите видео

Другой скандал с участием Черных

В апреле семья попала в другой скандал. Все началось с того, что кто-то из соседей вызвал полицию, потому что компания людей, в которой были Черный и его сын, громко слушала музыку.

Черный-старший решил, что это его сосед Артем Черник. Мол, раньше между ними уже возникали похожие конфликты. Поэтому пришел к нему, стучал в окна и разбудил всю семью.

Впоследствии компания приехала на авто к дому Черника и включила музыку на полную громкость. Это напугало дочь мужчины, у которой аутизм. Позже фасад здания забросали яйцами.