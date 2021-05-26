Відповідне відео Дмитро Чорний сам показав у своєму інстаграмі. Судячи з кадрів, все це відбувалося у мікрорайоні Болгарка.

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На кадрах видно, як хлопець однією рукою тримає кермо, а в іншій тримає пістолет та робить кілька пострілів у повітря. Все це відбувається посеред дороги під час руху.

При цьому, судячи з кадрів, неподалік є пішоходи. Втім, Чорного це не хвилює. Ймовірно, у такий спосіб він хотів вразити своїх підписників.

Місцеві ЗМІ з'ясували, що на відео – син майора Вадима Чорного, який працює у Вознесенській виправній колонії. У декларації за 2019 рік вказано, що там він обіймає посаду помічника начальника.

Тоді ж Чорний-старший задекларував машину ВАЗ. Водночас, за словами місцевих, його син Дмитро має особисте авто та часто виїжджає на вулиці міста.

Юнак стріляє з вікна авто посеред руху: дивіться відео

Інший скандал за участі Чорних

У квітні сім'я потрапила в інший скандал. Все почалося з того, що хтось із сусідів викликав поліцію, бо компанія людей, у якій були Чорний та його син, голосно слухала музику.

Чорний-старший вирішив, що це його сусід Артем Черник. Мовляв, раніше між ними вже виникали схожі конфлікти. Тож прийшов до нього, стукав у вікна й розбудив всю родину.

Згодом компанія приїхала на авто до будинку Черника та увімкнула музику на повну гучність. Це налякало доньку чоловіка, у якої аутизм. Пізніше фасад будинку обкидали яйцями.