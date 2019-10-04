Врача-трансплантолога задержали во время получения взятки – фото

В Киеве правоохранители поймали на горячем одного из самых известных трансплантологов Украины Олега Котенко. Он вымогал у пациента деньги за успешно проведенную операцию и курс реабилитации после нее. Поймали врача, когда он получал первый транш в 22 тысячи долларов.

О задержании сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева в Facebook.

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Во время обыска правоохранители нашли деньги в кабинете Котенко – 60 тысяч долларов, остальное – дома и в банковском ящике. В целом он набрал взяток на сумму около 1 миллиона долларов.



Олег Котенко

Отметим, что правоохранители провели масштабную спецоперацию, благодаря которой разоблачили сотрудников НАМНУ, которые систематически вымогали деньги у пациентов за проведение операций. Организатором схемы был заведующий трансплантации и хирургии Котенко. Его уже задержали и объявили о подозрении. Сейчас врачу-взяточнику грозит до 10 лет тюрьмы.

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Сотрудники института НАМНУ систематически требовали и получали деньги от своих пациентов за медицинские услуги, используя свое служебное положение.

• Одна лишь предварительная консультация стоила пациентам 3 тысячи гривен.

• За проведение операций они требовали у людей от 20 до 50 тысяч долларов.

Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной схеме лиц. Им объявят о подозрении в вымогательстве и получении взятки в крупном размере и в составе нескольких человек. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.