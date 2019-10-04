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      Лікаря-трансплантолога затримали під час отримання хабаря – фото

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      Лікаря-трансплантолога затримали під час отримання хабаря – фото та відео
      Лікаря-трансплантолога затримали під час отримання хабаря – фото та відео / Сайт СБУ

      У Києві правоохоронці впіймали на гарячому одного з найвідоміших трансплантологів України Олега Котенка. Він вимагав у пацієнта гроші за вже успішно проведену операцію та курс реабілітації після неї. Впіймали лікаря, коли він отримував перший транш у 22 тисячі доларів.

      Про затримання повідомила речниця прокуратури Києва у Facebook.

      Важливо! Заробіток на корупціонерах: чим законопроєкт допоможе Україні 

      Під час обшуку правоохоронці знайшли гроші в кабінеті Котенка – 60 тисяч доларів, решту – вдома та у банківській скринці. Загалом він набрав хабарів на суму близько 1 мільйона доларів. 

      Олег Котенко
      Олег Котенко

      Зазначимо, що правоохоронці провели масштабну спецоперацію, завдяки якій викрили співробітників НАМНУ, що систематично вимагали гроші у пацієнтів за проведення операцій. Організаторем схеми був завідувача трансплантації та хірургії Котенко. Його вже затримали та оголосили підозру. Наразі лікарю-хабарнику загрожує до 10 років в'язниці.

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      Що відомо про корупцію в Інституті Шалімова?

      Співробітники інституту НАМНУ систематично вимагали та отримували гроші від своїх пацієнтів за медичні послуги, використовуючи своє службове становище.

      • Одна лише попередня консультація коштувала пацієнтам 3 тисячі гривень.

      • За проведення операцій вони вимагали у людей від 20 до 50 тисяч доларів.

      Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до незаконної схеми осіб. Їм оголосять про підозру у вимаганні та отриманні хабара у великому розмірі та у складі кількох осіб. Такий злочин карається позбавленням волі на термін від 5 до 10 років.

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Хабар Новини України Корупція Лікування Медицина Гроші СБУ
      Джерело: 24 канал
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