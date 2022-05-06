Они просят у них сформировать эвакуационную миссию, чтобы спасти защитников, которые сейчас обороняют и защищаются на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

Внимание В Мариуполе враг при поддержке авиации возобновил штурм "Азовстали"

Соответствующее письмо вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук направила главе миссии в Украине Мишелю-Оливье Лашарите.

Исходя из принципов, которыми руководствуется MSF, Минреинтеграции просит сформировать миссию для эвакуации защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в металлургическом комбинате "Азовсталь",

– говорится в письме.

Помочь защитникам

Поэтому просят, в частности:

оценить их физическое и психическое состояние;

собрать свидетельства об условиях, в которых они находятся;

оказать медицинскую помощь украинцам.

Внимание! Ужасные условия, в которых находятся все окруженные на "Азовстали", являются очевидным нарушением раздела IX статьи 55 Устава Организации Объединенных Наций.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе: последние новости

В полку "Азов" сообщили, что на территории "Азовстали" продолжаются тяжелые бои. Бойцы просят международное сообщество посодействовать эвакуации гражданских и раненых. Оккупанты хотят взять под контроль территорию "Азовстали", для чего интенсивно используют авиацию.

Медик, который сейчас находится в Мариуполе, обратился к президенту Турции. Врач подчеркнул: времени нет, люди умирают, не получив должного лечения.

Между тем в администрации президента Владимира Путина цинично заявляют, будто новых приказов по штурму "Азовстали" они не давали.

Вместе с тем новый этап эвакуации гражданского населения из "Азовстали" уже продолжается.

В разведке Британии уверены, что пока будет длиться сопротивление на "Азовстали", планы россиян на Донбассе будут срываться.

В Пентагоне тем временем сообщили, что Россия отвела часть войск из Мариуполя на Север.

Сама же Россия желает установить контроль над территорией завода. Вражеский штурм был возобновлен, для него используют авиацию. Это отметили в Генштабе ВСУ.

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