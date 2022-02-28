Оккупанты пытаются захватить украинские города. Для этого они продолжают их обстреливать. Однако украинские защитники героически борются с захватчиками, нанося им колоссальные потери.

Важно От обстрелов России погибло 5 детей, еще 33 получили ранения – омбудсмен

Враги будут жестоко наказаны за смерть детей

Резников отметил, что проходят 96 часов сопротивления украинцев после полномасштабного российского вторжения.

4 суток победы, мужества, самоотверженности и веры. Время восторга согражданами, держащими строй рядом. Боли за теми, кто отдал жизнь за Украину. Ненависть до врага, убивающего наших женщин и детей, разрушающего мирные города. И уверенность в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо,

– добавил министр.

Ведь, по словам Резникова, 27 февраля произошел настоящий слом – война в Украине стала Европейской.

"Уже сейчас пол Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились его масштабы", – отметил министр.

Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч матерей и детей без всяких формальностей, как своим.

"Сейчас на западе у нас действительно нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой. Все это – заслуга наших защитников и защитниц, всего украинского народа", – заметил Резников.

Министр подытожил, что украинцы отказались повиноваться взбешенному тирану и непременно победят.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.