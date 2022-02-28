Окупанти намагаються захопити українські міста. Для цього вони продовжують їх обстрілювати. Однак українські захисники героїчно борються із загарбниками, завдаючи їм колосальних втрат.

Важливо Від обстрілів Росії загинуло 5 дітей, ще 33 поранені, – омбудсмен

Вороги будуть жорстоко покарані за смерті дітей

Резніков зауважив, що минають 96 годин спротиву українців після повномасштабного російського вторгнення.

4 доби звитяги, мужності, самовідданості й віри. Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій поряд. Болю за тими, хто відав життя за Україну. Люті на ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні міста. І впевненості у тому, що він буде покараний! Обов'язково покараний! Жорстко, невідворотно,

– додав міністр.

Адже, за словами Резнікова, 27 лютого відбувся справжній злам – війна в Україні стала Європейською.

"Вже зараз пів Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби", – зауважив міністр.

Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч матерів та дітей без усіляких формальностей, як своїм.

"Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою. Все це – заслуга наших захисників і захисниць, усього українського народу", – зауважив Резніков.

Міністр підсумував, що українці відмовилися коритися оскаженілому тирану і неодмінно переможуть.

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