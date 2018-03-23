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Все первые классы в Украине бесплатно получат наборы LEGO, – МОН

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Все первые классы в Украине бесплатно получат наборы LEGO
Все первые классы в Украине бесплатно получат наборы LEGO / australianmum.com

Все первые классы в Украине, которые будут учиться с 1 сентября 2018 года, бесплатно получат наборы LEGO. Они помогут внедрять игровые и деятельностные методы обучения в образовательный процесс.

Соответствующий Меморандум о взаимопонимании был подписан между Министерством образования и науки Украины и The LEGO Foundation, сообщает пресс-служба МОН.

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Документ предусматривает, что The LEGO Foundation бесплатно обеспечит наборами около 17 тысяч школ со всей Украины в течение 2018-2019 года.

Это один из самых масштабных проектов The LEGO Foundation сейчас. Мы верим, что благодаря этому сотрудничеству мы сможем поддержать изменения, которые происходят в начальной школе в рамках реформы образования,
– отметил Вице-президент The LEGO Foundation Каспер Оттоссон Канструп.

Первый грузовик с бесплатными наборами LEGO для 100 школ, что политируют новый Госстандарт по реформе Новая украинская школа, выехал из Дании в Украину 20 марта 2018 года. Планируется, что наборы для 100 школ попадут в Украину до 31 марта 2018 года.

Так, первые классы получат наборы "Шесть кирпичиков" для каждого ученика и по набору "LEGO Play Box" на каждый такой класс.

"Мы ценим помощь The LEGO Foundation, поскольку это материалы, которые помогут детям с каждой украинской школы овладевать материалом интерактивно, интересно и наглядно. При этом учителя будут иметь больше возможностей применять поисковые методы обучения, стимулировать детей к обучению в более интересный и достойный для этой возрастной группы образ. Просто представьте себе, эти наборы получат все украинские школы. Это будут школы и в больших городах, и в маленьких городках, и в центральной Украине, и в горных районах западной Украины, и на линии соприкосновения на Востоке. Это очень серьезная помощь для нас", – отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Теги: Новости Украины Образование Дети Министерство образования и науки Украины Реформа образования
Источник: 24 Канал
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