17:31
23 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
1°C -12°C
  • субота
    2°C -13°C
  • неділя
    3°C -12°C
  • понеділок
    3°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін
Вєсті Кремля
23:54, 22 березня
Вєсті.UA. Герой України і терорист Савченко. Саакашвілі готує туфлі до України
Вєсті.UA
23:35, 22 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Усі перші класи в Україні безкоштовно отримають набори LEGO, – МОН

875 Читать новость на русском
Усі перші класи в Україні безкоштовно отримають набори LEGO
Усі перші класи в Україні безкоштовно отримають набори LEGO / australianmum.com

Усі перші класи в Україні, що навчатимуться з 1 вересня 2018 року, безкоштовно отримають набори LEGO. Вони допоможуть впроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання в освітній процес.

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння було підписано між Міністерством освіти і науки України та The LEGO Foundation, повідомляє прес-служба МОН.

Читайте також: Весняні канікули 2018 в Україні: скільки будуть відпочивати школярі

Документ передбачає, що The LEGO Foundation безкоштовно забезпечить наборами близько 17 тисяч шкіл з усієї України протягом 2018-2019 року.

Це один із наймасштабніших проектів The LEGO Foundation зараз. Ми віримо, що завдяки цій співпраці ми зможемо підтримати зміни, які відбуваються в початковій школі в межах реформи освіти,
– зазначив Віце-президент The LEGO Foundation Каспер Оттоссон Канструп.

Перша вантажівка з безкоштовними наборами LEGO для 100 шкіл, що пілотують новий Держстандарт за реформою Нова українська школа, виїхала з Данії до України 20 березня 2018 року. Планується, що набори для 100 шкіл потраплять в Україну до 31 березня 2018 року.

Так, перші класи отримають набори "Шість цеглинок" для кожного учня та по набору "LEGO Play Box" на кожен такий клас.

"Ми цінуємо допомогу The LEGO Foundation, оскільки це матеріали, які допоможуть дітям з кожної української школи опановувати матеріал інтерактивно, цікаво та наочно. При цьому вчителі матимуть більше можливостей застосовувати пошукові методи навчання, стимулювати дітей до навчання у більш цікавий та належний для цієї вікової групи спосіб. Просто уявіть собі, ці набори отримають усі українські школи. Це будуть школи і в великих містах, і в маленьких містечках; і в центральній Україні, і в гірських районах західної України, і на лінії зіткнення на Сході. Це дуже серйозна допомога для нас", – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Теги: Новини України Діти Освіта Реформа освіти Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук