Вслед за Захарченко в Донецке оккупанты похоронили его охранника: фото, видео
Накануне в Донецке состоялись похороны охранника Александра Захарченко Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который вместе с лидером боевиков погиб в результате взрыва в центре Донецка.
Соответствующее видео появилось в сети.
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Мероприятие состоялось на следующий день после похорон Захарченко
На кадрах видно, что похоронную процессию сопровождают десятки людей, в том числе и боевики. Также присутствуют люди в штатском.
На похоронах охранника Захарченко собралось несколько десятков людей
СМИ предполагают, что мероприятие также посетил раненный во время вышеупомянутого взрыва так называемый "вице-премьер" "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент".
В Донецке похоронили охранника Захарченко с позывным "Славян"
К слову, Доценко похоронили с воинскими почестями.
На тот свет боевика проводили как гражданские, так и его коллеги-бандиты
Похороны охранника Захарченко Александра Доценко с позывным "Славян": видео
Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.
Кроме того, СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационные власти на Донбассе эту информацию опровергли.
хроника соьытий