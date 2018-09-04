Вслед за Захарченко в Донецке оккупанты похоронили его охранника: фото, видео

Накануне в Донецке состоялись похороны охранника Александра Захарченко Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который вместе с лидером боевиков погиб в результате взрыва в центре Донецка.

Соответствующее видео появилось в сети.

Читайте также: Убийство Захарченко в центре Донецка: еще один человек находится при смерти



Мероприятие состоялось на следующий день после похорон Захарченко

На кадрах видно, что похоронную процессию сопровождают десятки людей, в том числе и боевики. Также присутствуют люди в штатском.



На похоронах охранника Захарченко собралось несколько десятков людей

СМИ предполагают, что мероприятие также посетил раненный во время вышеупомянутого взрыва так называемый "вице-премьер" "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент".



В Донецке похоронили охранника Захарченко с позывным "Славян"

К слову, Доценко похоронили с воинскими почестями.



На тот свет боевика проводили как гражданские, так и его коллеги-бандиты

Похороны охранника Захарченко Александра Доценко с позывным "Славян": видео

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.



Кроме того, СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационные власти на Донбассе эту информацию опровергли.

хроника соьытий