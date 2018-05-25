Вспомнить Все. Поход в поликлинику

Счастлив тот, кто не болел.. Но если зараза таки вцепилась, без поликлиники не обойтись. Специфический больничный запах бил в нос сразу за порогом, а из маленького окошка регистратуры всегда пахло агрессией. А обойти регистратуру – это как не перекреститься на входе в церковь – и грех, и к врачу не попадешь.

Именно за стеклом регистратуры – вся история твоей жизни нездоровой. И если ты прошел первое испытание, то можно переходить к поиску кабинета желаемого специалиста. В поликлинике их десятки и все работают посменно.

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Но мало лишь застать специалиста на рабочем месте. Настоящее испытание – это дождаться своей очереди. Хронические клиенты поликлиник за время, проведенное в очередях, могли бы написали автобиографию в 11 томах, но обычно просто жаловались на жизнь. А настроение очереди – всегда траурное. Ну вот вы когда-нибудь видели людей, которые хохочут в очереди под кабинетом врача? Тут не до веселья.

Был еще один вариант, как без очереди попасть в кабинет. Это называлось "по блату". Врач или твой знакомый, или знакомый твоего знакомого,

– сказал режиссер Сергей Файсфура.

Несмотря на плохую организацию работы, засилье очередей, и часто неприветливый персонал, в поликлиниках все-таки лечили. Получалось это по-разному, но точно не хуже, чем сейчас. Ну, а в рейтинге самых страшных врачей вне конкуренции – повелитель "бормашины" – стоматолог.

Во все времена действует золотое правило – чтобы не знать, что такое поликлиника, лучше просто не болеть. Для особо здоровых сообщу, что изменилось немного. А прогрессивные технологии, как электронная очередь, пока только внедряются.

Больше о советские поликлиники – смотрите в программе.