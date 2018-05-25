Згадати Все. Похід у поліклініку

Щасливий той, хто не хворів.. Але якщо зараза таки вчепилася, без поліклініки не обійтись. Специфічний лікарняний запах бив у ніс одразу за порогом, а з маленького віконечка реєстратури завжди пахло агресією. А оминути реєстратуру – це як не перехреститись на вході в церкву – і гріх, і до лікаря не втрапиш.

Саме за склом реєстратури – вся історія твого нездорового життя. І якщо ти пройшов перше випробування, то можна переходити до пошуку кабінету бажаного спеціаліста. У поліклініці їх десятки і всі працюють позмінно.

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Але мало лише застати спеціаліста на робочому місці. Справжнє випробування – це дочекатися своєї черги. Хронічні клієнти поліклінік за час проведений у чергах могли б написали автобіографію в 11 томах, але зазвичай просто скаржилися на життя. А настрій черги – завжди траурний. Ну от ви коли-небудь бачили людей, які регочувать у черзі під кабінетом лікаря? Тут не до веселощів.

Був іще один варіант, як поза чергою потрапити в кабінет. Це називалося по "блату". Лікар або твій знайомий, або знайомий твого знайомого,

– сказав режисер Сергій Файсфура.

Попри поганеньку організацію роботи, засилля черг і часто непривітний персонал, у поліклініках все-таки лікували. Виходило це по-різному, але точно не гірше, ніж зараз. Ну, а в рейтингу найстрашніших лікарів поза конкуренцією – повелитель "бормашини" – стоматолог.

В усі часи діє золоте правило – щоб не знати, яка поліклініка – краще просто не хворіти. Для особливо здорових повідомлю, що змінилося небагато. А прогресивні технології, як ось електронна черга, лише впроваджуються.

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