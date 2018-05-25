23:09
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 14°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Іво Бобул йде в президенти. Цирк Верховної Ради
Вєсті.UA
22:09, сьогодні
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Згадати все
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Згадати Все. Похід у поліклініку

Згадати все 55 Читать новость на русском

Щасливий той, хто не хворів.. Але якщо зараза таки вчепилася, без поліклініки не обійтись. Специфічний лікарняний запах бив у ніс одразу за порогом, а з маленького віконечка реєстратури завжди пахло агресією. А оминути реєстратуру – це як не перехреститись на вході в церкву – і гріх, і до лікаря не втрапиш.

Саме за склом реєстратури – вся історія твого нездорового життя. І якщо ти пройшов перше випробування, то можна переходити до пошуку кабінету бажаного спеціаліста. У поліклініці їх десятки і всі працюють позмінно.

Читайте також: Згадати Все. До бабці на село

Але мало лише застати спеціаліста на робочому місці. Справжнє випробування – це дочекатися своєї черги. Хронічні клієнти поліклінік за час проведений у чергах могли б написали автобіографію в 11 томах, але зазвичай просто скаржилися на життя. А настрій черги – завжди траурний. Ну от ви коли-небудь бачили людей, які регочувать у черзі під кабінетом лікаря? Тут не до веселощів.

Був іще один варіант, як поза чергою потрапити в кабінет. Це називалося по "блату". Лікар або твій знайомий, або знайомий твого знайомого,
– сказав режисер Сергій Файсфура.

Попри поганеньку організацію роботи, засилля черг і часто непривітний персонал, у поліклініках все-таки лікували. Виходило це по-різному, але точно не гірше, ніж зараз. Ну, а в рейтингу найстрашніших лікарів поза конкуренцією – повелитель "бормашини" – стоматолог.

В усі часи діє золоте правило – щоб не знати, яка поліклініка – краще просто не хворіти. Для особливо здорових повідомлю, що змінилося небагато. А прогресивні технології, як ось електронна черга, лише впроваджуються.

Більше про радянські поліклініки – дивіться у програмі.

Теги: Згадати все Медицина
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как глобальное потепление влияет на политическую ситуацию в Украине
сьогодні, 23:00 Как глобальное потепление влияет на политическую ситуацию в Украине
Іван Яковина 22
Головні новини 25 травня: черговий напад на Стерненка, Луценко вніс нові подання
сьогодні, 22:01 Головні новини 25 травня: черговий напад на Стерненка, Луценко вніс нові подання
1300
Укробронпром вернет к жизни
сьогодні, 22:00 Укробронпром вернет к жизни "Объект 477А1" "Нота"?
Злой Одессит 1389
Топ-7 міфів про здоров’я від Супрун: свіжа підбірка
сьогодні, 20:18 Топ-7 міфів про здоров’я від Супрун: свіжа підбірка
1680
Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
сьогодні, 17:06 Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
Богдан Яременко 1440
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук