01:44
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
29°C 13°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Выйдет ли Кремль после ликвидации Захарченко из переговоров по Донбассу

18 Читати новину українською
Эксперт объяснил, повлияет ли ликвидация Захарченко на желание Москвы не договариваться по Донбассу
Эксперт объяснил, повлияет ли ликвидация Захарченко на желание Москвы не договариваться по Донбассу / Соцсети

После ликвидации главаря боевиков Александра Захарченко Россия нашла очень удобный для себя повод говорить: "При таких обстоятельствах мы ничего делать не будем по урегулированию ситуации". Правда, пересматривать минский или нормандский форматы Кремль не собирается.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, передает УНИАН.

Читайте также: Как ликвидацию Захарченко Кремль использует в войне против Украины: мнение дипломата

"После уничтожения Захарченко Лавров поспешил заявить, что теперь о переговорах в нормандском формате не может быть и речи. Но это не значит, что такой формат иссяк. Это означает, что Россия нашла очень удобный для себя повод говорить: "При таких обстоятельствах мы ничего делать не будем", – подчеркивает он.

Как отметил дипломат, собственно, именно это – ключевая цель всей этой спецоперации российских спецслужб.

"То есть России очень был нужен повод, чтобы не слушать Киев и сказать: "Какой порядок дня? Какие переговоры? Если они убивают мирных жителей Донбасса". Но я не думаю, что сейчас говорится о пересмотре минского формата или нормандского формата. Речь идет о тактике отказа от реальных практических шагов под надуманными предлогами, к чему прибегла Москва", – убеждает экс-министр.

В то же время Огрызко считает, что ликвидация Захарченко каким-то образом может облегчить процесс возвращения оккупированных территорий Донбасса в Украину на условиях России, в частности, используя будущие парламентские выборы здесь.

"Об этом не стоит и говорить. Ведь любые украинские политики, которые согласятся на условия России (разве что кроме нескольких известных), будут "сожженными политиками". Поэтому о том, чтобы возвращать Донбасс в Украину на условиях России не может быть и речи. Потому что это будет "троянский конь" в теле украинской государственности, который не даст нам возможности двигаться ни влево, ни вправо. Поэтому такой сценарий не стоит даже обсуждать", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко утверждал, что после смерти лидера боевиков Александра Захарченко переговоры между Украиной и Россией по урегулированию конфликта на Донбассе все же продолжаться, поскольку ни Киев, ни Москва заинтересованны в выходе из переговорного процесса.

Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Убийство Захарченко Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
3 сентября, 23:00 "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
Єгор Соболєв
Главные новости 3 сентября: крымская экобеда добралась до Херсонщины и рейс Ryanair в Украине
3 сентября, 22:39 Главные новости 3 сентября: крымская экобеда добралась до Херсонщины и рейс Ryanair в Украине
"Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
3 сентября, 22:00 "Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
Єлизавета Герасимюк
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
3 сентября, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
3 сентября, 20:03 Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
Яніна Ткачук
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Крупный пожар в Чернобыльской зоне: появились фото и видео.
 30 июня 2017 , 12:53
Хайден Панеттьери продает дом, в котором жила с Владимиром Кличко: фото
 10 августа , 14:32
Украинский лидер Зари официально перешел в российский клуб
 19 июня 2017 , 18:53
Зирка может не поехать на зарубежные сборы из-за финансовых проблем
 16 января , 18:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук