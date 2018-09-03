Выйдет ли Кремль после ликвидации Захарченко из переговоров по Донбассу

После ликвидации главаря боевиков Александра Захарченко Россия нашла очень удобный для себя повод говорить: "При таких обстоятельствах мы ничего делать не будем по урегулированию ситуации". Правда, пересматривать минский или нормандский форматы Кремль не собирается.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, передает УНИАН.

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"После уничтожения Захарченко Лавров поспешил заявить, что теперь о переговорах в нормандском формате не может быть и речи. Но это не значит, что такой формат иссяк. Это означает, что Россия нашла очень удобный для себя повод говорить: "При таких обстоятельствах мы ничего делать не будем", – подчеркивает он.

Как отметил дипломат, собственно, именно это – ключевая цель всей этой спецоперации российских спецслужб.

"То есть России очень был нужен повод, чтобы не слушать Киев и сказать: "Какой порядок дня? Какие переговоры? Если они убивают мирных жителей Донбасса". Но я не думаю, что сейчас говорится о пересмотре минского формата или нормандского формата. Речь идет о тактике отказа от реальных практических шагов под надуманными предлогами, к чему прибегла Москва", – убеждает экс-министр.

В то же время Огрызко считает, что ликвидация Захарченко каким-то образом может облегчить процесс возвращения оккупированных территорий Донбасса в Украину на условиях России, в частности, используя будущие парламентские выборы здесь.

"Об этом не стоит и говорить. Ведь любые украинские политики, которые согласятся на условия России (разве что кроме нескольких известных), будут "сожженными политиками". Поэтому о том, чтобы возвращать Донбасс в Украину на условиях России не может быть и речи. Потому что это будет "троянский конь" в теле украинской государственности, который не даст нам возможности двигаться ни влево, ни вправо. Поэтому такой сценарий не стоит даже обсуждать", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко утверждал, что после смерти лидера боевиков Александра Захарченко переговоры между Украиной и Россией по урегулированию конфликта на Донбассе все же продолжаться, поскольку ни Киев, ни Москва заинтересованны в выходе из переговорного процесса.