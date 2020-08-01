В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 13:00 – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство. В ГБР пообещали проверить действия правоохранителей при задержании и ликвидации полтавского террориста. В течение последних суток в Украине зарегистрировали 1172 случая инфицирования коронавирусом.

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В Тернополе накануне состоялся парад выпускников. Традиционное шествие прошло по центру города.

Варшава и Вашингтон согласовали размещение войск в Польше. Об этом заявило министерство национальной обороны Польши.

В Индии десять человек отравились антисептиком на смерть.