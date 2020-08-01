У випуску новин за 1 серпня станом на 13:00 – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу та умисне вбивство. У ДРБ пообіцяли перевірити дії правоохоронців під час затримання та ліквідації полтавського терориста. Впродовж останньої доби в Україні зареєстрували 1 172 випадки інфікування коронавірусом.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Серпень в Україну прийде з прохолодою та невеликими опадами. Дощитиме на півночі та сході, в інших регіонах буде сухо.

У Тернополі напередодні відбувся парад випускників. Традиційна хода пройшла центром міста.

Варшава та Вашингтон узгодили розміщення військ у Польщі. Про це заявило міністерство національної оборони Польщі.

В Індії десятеро людей отруїлися антисептиком на смерть.