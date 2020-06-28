В выпуске новостей за 28 июня по состоянию на 13:00 – в городке Ред Блафф, что в Калифорнии, человек с ружьем въехал на территорию распределительного центра сети супермаркетов и открыл огонь. 2 человека погибли, 4 получили ранения. Город Ичан в центре Китая покрыли обильные дожди: часть дорог там заблокированы. Синоптики предупредили, что дожди продлятся еще несколько суток, но не будут интенсивны

Також у випуску новин на 24 каналі:

З 1 вересня 2020 року мінімальну зарплату в Україні мають підняти до 5 тисяч гривень, з 1 січня 2021 року – до 6 тисяч гривень , а з 1 липня 2021 року – до 6,5 тисяч гривень.

Результати 6 років розслідувань у справі про збиття літака рейсу МН17 поставили під сумнів. Адвокати одного з обвинувачених намагаються затягнути справу, тому вимагають допитів чергових свідків.

Вже місяць після пом'якшення карантину працює метро в Києві, Дніпрі та Харкові. При цьому, підземку досі називають одним з місць ризику зараження коронавірусом COVID-19.

917 нових випадків зараження коронавірусом зафіксували за минулу добу в Україні. Найбільше – на Львівщині, в Рівненській област та на Закарпатті. Слідом ідуть Київ та Волинська область.