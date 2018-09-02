Выпуск новостей 17:00: Похороны Захарченко. Вопрос автокефалии для Украины

В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 17:00 – в террористической "ДНР" сегодня похоронили Александра Захарченко. На похороны сгоняли бюджетников и требовали сдавать деньги. Боевики же заявляют, что нашли виновных в убийстве своего главаря. Судьбу Томоса для Украины решают в Стамбуле. Вопрос предоставления Украине разрешения на автокефалию рассматривают на собрании верховных архи-иереев.

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