Выпуск новостей 17:00: Похороны Захарченко. Вопрос автокефалии для Украины
В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 17:00 – в террористической "ДНР" сегодня похоронили Александра Захарченко. На похороны сгоняли бюджетников и требовали сдавать деньги. Боевики же заявляют, что нашли виновных в убийстве своего главаря. Судьбу Томоса для Украины решают в Стамбуле. Вопрос предоставления Украине разрешения на автокефалию рассматривают на собрании верховных архи-иереев.
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Источник: 24 канал
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