Выпуск новостей 20:00: Вероятные убийцы Захарченко. Провокации на Донбассе

В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 20:00 – о том, кто, вероятно, убил Захарченко, и чего ожидать после этого на фронте, рассказали донецкий журналист Сергей Гармаш и экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун. Боевики хоть и снизили интенсивность обстрелов, однако ежедневно провоцируют наших защитников, не соблюдая "школьного перемирия", украинские армейцы на провокации не поддаются

Также в выпуске: Украина получит Томос, об этом сообщил Константинопольский патриарх Варфоломей. Эксперты накануне учебного года в очередной раз напоминают об опасности булинга среди учеников. Министерство здравоохранения призывает отменить собрание учеников до 1 сентября.