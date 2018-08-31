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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Выпуск новостей 20:00: Вероятные убийцы Захарченко. Провокации на Донбассе

Выпуск новостей 401 Читати новину українською

В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 20:00 – о том, кто, вероятно, убил Захарченко, и чего ожидать после этого на фронте, рассказали донецкий журналист Сергей Гармаш и экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун. Боевики хоть и снизили интенсивность обстрелов, однако ежедневно провоцируют наших защитников, не соблюдая "школьного перемирия", украинские армейцы на провокации не поддаются

Также в выпуске:

Украина получит Томос, об этом сообщил Константинопольский патриарх Варфоломей.

Эксперты накануне учебного года в очередной раз напоминают об опасности булинга среди учеников.

Министерство здравоохранения призывает отменить собрание учеников до 1 сентября.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Убийство Захарченко Новости Донецка Выпуск новостей Новости России Украина – Россия
Источник: 24 канал
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Новости за 31 августа
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