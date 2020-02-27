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      Выпуск новостей за 10:00 Стрельба в США. Потери на передовой

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 10:00 – в США мужчина открыл огонь в офисном комплексе пивоварни, погибли по меньшей мере семь человек. После стрельбы 51-летнего злоумышленника нашли мертвым. Накануне утром у Майорска на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный 58-й бригады Дмитрий Гринь.

      Также в выпуске:

      В Гонконге власти решили раздать совершеннолетним гражданам примерно по 1300 долларов США. Так власть хочет поощрить людей покупать больше продуктов собственного производства.

      Несмотря на декоммунизацию харьковские депутаты проголосовали за возвращение городу проспекта с фамилией советского маршала Жукова. Это решение поддержало 52 человека, 8 – были против.

      Коронавирус зафиксировали еще в 11 странах: первые случаи заражения подтвердили в Бразилии, Пакистане, Швеции, Норвегии, Греции, Румынии, Алжире, Северной Македонии, Грузии, Дании и Эстонии.

      У украики, которая живет в Италии, обнаружили коронавирус. 26-летняя девушка работает в регионе Ломбардия, где вспыхнула смертоносная инфекция.

      Гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака
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      Теги: Потери Война на Донбассе Стрельба Новости США Выпуск новостей
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