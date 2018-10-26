Выпуск новостей за 10:00: Взрывчатка на телеканале CNN. Выплаты субсидий.

В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 10:00 – в Нью-Йорке во второй раз эвакуировали здание Тайм-Уорнер – центр, где размещен телеканал CNN. Происшествие произошло прямо посреди прямого эфира, но тревога оказалась ложной. Сэкономленные субсидии можно будет получить наличными. Произойдет это после монетизации выплат, которая начнется уже с января.

Также в выпуске: Количество пассажиров из Украины в Евросоюз, которые пользуются поездами, увеличилось. Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заговорил языком Путина – мол, доказательств прямой агрессии РФ в Донбассе нет. У Киевского политехнического института протестовали против администрации вуза.