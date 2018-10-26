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      Выпуск новостей за 10:00: Взрывчатка на телеканале CNN. Выплаты субсидий.

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 10:00 – в Нью-Йорке во второй раз эвакуировали здание Тайм-Уорнер – центр, где размещен телеканал CNN. Происшествие произошло прямо посреди прямого эфира, но тревога оказалась ложной. Сэкономленные субсидии можно будет получить наличными. Произойдет это после монетизации выплат, которая начнется уже с января.

      Также в выпуске:

      Количество пассажиров из Украины в Евросоюз, которые пользуются поездами, увеличилось.

      Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заговорил языком Путина – мол, доказательств прямой агрессии РФ в Донбассе нет.

      У Киевского политехнического института протестовали против администрации вуза.

      Теги: Новости США Субсидии Посылки с бомбами в США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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