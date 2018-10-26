Випуск новин за 10:00: Вибухівка на телеканалі CNN. Виплати субсидій.
У випуску новин за 26 жовтня станом на 10:00 – у Нью-Йорку вдруге евакуювали будівлю Тайм-Уорнер – центр, де розміщений телеканал CNN. Пригода відбулась прямо посеред прямого ефіру, але тривога виявилася хибною. Зекономлені субсидії можна буде отримати готівкою. Відбудеться це після монетизації виплат, яка розпочнеться вже з січня.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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