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Выпуск новостей за 11:00: Заявление Медведчука о Сенцове. Похороны Захарченко

Выпуск новостей 162 Читати новину українською

В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 11:00 – Сенцову не дадут умереть, его будут кормить принудительно, такое заявил в интервью британской газете The Independent Виктор Медведчук, комментируя ситуацию с пленником. А в квазиреспублике прощаются с убитым главарем Захарченко, гроб выставили в местном оперном театре, кстати, он закрыт.

Также в выпуске:

Боевики нашли виновных в убийстве своего вожака, мол, это четверо представителей украинской диверсионной группы.

За прошедшие сутки один наш боец погиб, еще двое получили ранения.

Джона Маккейна сегодня проведут в последний путь.

Теги: Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости Украины Олег Сенцов Виктор Медведчук Новости Донецка Убийство Захарченко Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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