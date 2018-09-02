Выпуск новостей за 11:00: Заявление Медведчука о Сенцове. Похороны Захарченко
В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 11:00 – Сенцову не дадут умереть, его будут кормить принудительно, такое заявил в интервью британской газете The Independent Виктор Медведчук, комментируя ситуацию с пленником. А в квазиреспублике прощаются с убитым главарем Захарченко, гроб выставили в местном оперном театре, кстати, он закрыт.
Также в выпуске:
Боевики нашли виновных в убийстве своего вожака, мол, это четверо представителей украинской диверсионной группы.
За прошедшие сутки один наш боец погиб, еще двое получили ранения.
Джона Маккейна сегодня проведут в последний путь.
Источник: 24 канал
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