Выпуск новостей за 11:00: Заявление Медведчука о Сенцове. Похороны Захарченко

В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 11:00 – Сенцову не дадут умереть, его будут кормить принудительно, такое заявил в интервью британской газете The Independent Виктор Медведчук, комментируя ситуацию с пленником. А в квазиреспублике прощаются с убитым главарем Захарченко, гроб выставили в местном оперном театре, кстати, он закрыт.

Также в выпуске: Боевики нашли виновных в убийстве своего вожака, мол, это четверо представителей украинской диверсионной группы. За прошедшие сутки один наш боец погиб, еще двое получили ранения. Джона Маккейна сегодня проведут в последний путь.