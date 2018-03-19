Выпуск новостей за 18:00: Самоубийство Волошина. Запрет оружия в парламенте
В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 18:00 – руководитель Николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил с собой. Давил ли на военного летчика руководитель Николаевщины Алексей Савченко. Глава парламента Андрей Парубий заявил, что 20 марта могут законодательно запретить депутатам носить оружие в парламент и в другие объекты, находящиеся под государственной охраной.
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Источник: 24 Канал
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