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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Випуск новин за 18:00: Самогубство Волошина. Заборона зброї у парламенті

Випуск новин 76 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 березня станом на 18:00 – керівник Миколаївського аеропорту Владислав Волошин вкоротив собі віку. Чи тиснув на військового льотчика керманич Миколаївщини Олексій Савченко. Голова парламенту Андрій Парубій заявив, що 20 березня можуть законодавчо заборонити депутатам носити зброю в парламент та в інші об'єкти під державною охороною.

Також у випуску:

Ракція на вибори в Росії: Захід готує нові санкції.

"Четвертий" місяць зими в Україні.

Моніторингова місія ООН: на Донбасі загинуло більше 3 тисяч мирних жителів.

Теги: Випуск новин Новини Миколаєва Самогубство Верховна Рада Законопроект Зброя
Джерело: 24 Канал
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