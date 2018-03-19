Випуск новин за 18:00: Самогубство Волошина. Заборона зброї у парламенті

У випуску новин за 19 березня станом на 18:00 – керівник Миколаївського аеропорту Владислав Волошин вкоротив собі віку. Чи тиснув на військового льотчика керманич Миколаївщини Олексій Савченко. Голова парламенту Андрій Парубій заявив, що 20 березня можуть законодавчо заборонити депутатам носити зброю в парламент та в інші об'єкти під державною охороною.

Також у випуску: Ракція на вибори в Росії: Захід готує нові санкції. "Четвертий" місяць зими в Україні. Моніторингова місія ООН: на Донбасі загинуло більше 3 тисяч мирних жителів.