Выпуск новостей за 19:00: Джемилев о голодовке Сенцова. День медика на передовой

В выпуске новостей за 17 июня по состоянию на 19:00 – Олег Сенцов голодает уже 34 дня, о ужасе, который переживает голодающий, рассказал узник советского режима Мустафа Джемилев, в свое время он голодал 303 дня. В День медицинского работника они на дежурстве, ведь на передовой выходных быть не может.

Также в выпуске: Под Харьковом авто влетело в группу велосипедистов, в результате аварии погибла женщина. В Киеве состоялся Марш равенства. МИД Греции и Македонии подписали историческое соглашение о переименовании бывшей Югославской Республики.