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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 19:00: Джемилев о голодовке Сенцова. День медика на передовой

Выпуск новостей 26 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 июня по состоянию на 19:00 – Олег Сенцов голодает уже 34 дня, о ужасе, который переживает голодающий, рассказал узник советского режима Мустафа Джемилев, в свое время он голодал 303 дня. В День медицинского работника они на дежурстве, ведь на передовой выходных быть не может.

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Теги: Война на Донбассе голодовка Украинцы в плену РФ заложники Олег Сенцов Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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