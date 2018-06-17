Випуск новин за 19:00: Джемілєв про голодування Сенцова. День медика на передовій
У випуску новин за 17 червня станом на 19:00 – Олег Сенцов голодує вже 34 дні, про жах, який переживає голодуючий, розповів в'язень радянського режиму Мустафа Джемілєв, свого часу він голодував 303 дні. У День медичного працівника вони на чергуванні, адже на передовій вихідних бути не може.
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Джерело: 24 Канал
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