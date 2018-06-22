Выпуск новостей за 22:00: Сухая голодовка Балуха. Стремительное ухудшение здоровья Сенцова

В выпуске новостей за 22 июня по состоянию на 22:00 – украинский политзаключенный Владимир Балух объявил о начале сухой голодовки. Украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов, который голодает уже 39-й день имеет проблемы с почками и сердцем.

Также в выпуске: Россия использует порты оккупированного Крыма, чтобы вывозить зерно в Сирию. Президент Украины представил нового главу военно-гражданской администрации Донецка. Задержанным за избиение в кафе пограничников в Мариуполе избрали меру пресечения. Страница Петра Порошенко в Facebook, где он зарегистрирован под вымышленным именем, а на аватарке – Питер Пен.