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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 22:00: Сухая голодовка Балуха. Стремительное ухудшение здоровья Сенцова

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 июня по состоянию на 22:00 – украинский политзаключенный Владимир Балух объявил о начале сухой голодовки. Украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов, который голодает уже 39-й день имеет проблемы с почками и сердцем.

Также в выпуске:

Россия использует порты оккупированного Крыма, чтобы вывозить зерно в Сирию.

Президент Украины представил нового главу военно-гражданской администрации Донецка.

Задержанным за избиение в кафе пограничников в Мариуполе избрали меру пресечения.

Страница Петра Порошенко в Facebook, где он зарегистрирован под вымышленным именем, а на аватарке – Питер Пен.

Теги: Украина – Россия Украинцы в плену РФ заложники Олег Сенцов голодовка Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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