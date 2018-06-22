Выпуск новостей за 22:00: Сухая голодовка Балуха. Стремительное ухудшение здоровья Сенцова

Выпуск новостей за 22:00: Сухая голодовка Балуха. Стремительное ухудшение здоровья СенцоваВыпуск новостей 12 Читати новину українською
В выпуске новостей за 22 июня по состоянию на 22:00 – украинский политзаключенный Владимир Балух объявил о начале сухой голодовки. Украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов, который голодает уже 39-й день имеет проблемы с почками и сердцем.
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Источник: 24 Канал
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