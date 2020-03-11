Выпуск новостей за 9:00: Обострение на передовой. Задержание подозреваемого в убийстве активиста

В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки враг трижды обстрелял наши позиции из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Наши военные огонь не открывали. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Майдана Юрия Вербицкого Сергея Мысливого. Он работал на Алексея Чеботарева.

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Российские наемники возле Песков обстреляли грузовой автомобиль наших военных из противотанкового ракетного комплекса. Один военный погиб на месте, еще один – по дороге в больницу.

Злоумышленники украли примерно 15 миллионов долларов в аэропорту Сантьяго в Чили.

Сегодня Кабмин может ввести карантин из-за коронавируса. Об этом сообщил депутат Александр Дубинский.