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      Випуск новин за 9:00: Загострення на передовій. Затримання підозрюваного у вбивстві активіста

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 березня станом на 9:00 – минулої доби ворог тричі обстріляв наші позиції з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Наші військові вогонь у відповідь не відкривали. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Майдану Юрія Вербицького Сергія Мисливого. Він працював на Олексія Чеботарьова.

      Також у випуску:

      Російські найманці біля Пісків обстріляли вантажний автомобіль наших військових з протитанкового ракетного комплексу. Один військовий загинув на місці, ще один – дорогою до шпиталю. 

      Зловмисники вкрали приблизно 15 мільйонів доларів в аеропорту Сантьяго у Чилі.

      Сьогодні Кабмін може запровадити карантин через коронавірус. Про це повідомив депутат Олександр Дубінський.

       

       

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      Теги: Війна на Донбасі Вбивство Випуск новин
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