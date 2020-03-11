Випуск новин за 9:00: Загострення на передовій. Затримання підозрюваного у вбивстві активіста

У випуску новин за 11 березня станом на 9:00 – минулої доби ворог тричі обстріляв наші позиції з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Наші військові вогонь у відповідь не відкривали. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Майдану Юрія Вербицького Сергія Мисливого. Він працював на Олексія Чеботарьова.

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Сьогодні Кабмін може запровадити карантин через коронавірус. Про це повідомив депутат Олександр Дубінський.