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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Выпуск новостей за 9: 00: Переименование УПЦ МП. Теракты на Шри-Ланке.

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 9:00 – Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования УПЦ Московского патриархата. Количество жертв теракта на Шри-Ланке достигло 359. Накануне ответственность за взрывы на острове взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

      Также в выпуске:

      Председатель Европейского Совета Дональд Туск поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины.

      ЦИК обработала 100% электронных протоколов: почти 73,5% избирателей проголосовали за Владимира Зеленского, более 24% – за Петра Порошенко.

      В РФ впервые применили закон о неуважении к власти: из-за негативного сообщения жителя Новгородской области о Путине, его приговорили к уплате штрафа в почти 500 долларов.

      На Донбассе назовут улицу именем погибшего отца журналиста 24 канала.

       

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      Теги: Серия терактов на Шри-Ланке УПЦ МП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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