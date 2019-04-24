Выпуск новостей за 9: 00: Переименование УПЦ МП. Теракты на Шри-Ланке.

В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 9:00 – Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования УПЦ Московского патриархата. Количество жертв теракта на Шри-Ланке достигло 359. Накануне ответственность за взрывы на острове взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Также в выпуске: Председатель Европейского Совета Дональд Туск поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины. ЦИК обработала 100% электронных протоколов: почти 73,5% избирателей проголосовали за Владимира Зеленского, более 24% – за Петра Порошенко. В РФ впервые применили закон о неуважении к власти: из-за негативного сообщения жителя Новгородской области о Путине, его приговорили к уплате штрафа в почти 500 долларов. На Донбассе назовут улицу именем погибшего отца журналиста 24 канала.

Источник: 24 канал