Випуск новин за 9:00: Перейменування УПЦ МП. Теракти на Шрі-Ланці.

У випуску новин за 24 квітня станом на 9:00 – Окружний адміністративний суд Києва призупинив процес перейменування УПЦ Московського патріархату. Кількість жертв теракту на Шрі-Ланці сягнула 359. Напередодні відповідальність за вибухи на острові взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

Також у випуску: Голова Європейської Ради Дональд Туск привітав Володимира Зеленського з обранням президентом України. ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів: майже 73,5% виборців проголосували за Володимира Зеленського, понад 24% – за Петра Порошенка. В РФ вперше застосували закон про неповагу до влади: через негативний допис жителя Новгородської області про Путіна його засудили до сплати штрафу у майже 500 доларів. На Донбасі назвуть вулицю іменем загиблого батька журналіста 24 каналу.

Джерело: 24 канал