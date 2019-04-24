09:37
24 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Месники" прибудуть до Росії із запізненням. Кандидат-клоун Жарновський
      Вєсті Кремля
      22:20, 23 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"
      Вєсті.UA
      21:15, 23 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Випуск новин за 9:00: Перейменування УПЦ МП. Теракти на Шрі-Ланці.

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 квітня станом на 9:00 – Окружний адміністративний суд Києва призупинив процес перейменування УПЦ Московського патріархату. Кількість жертв теракту на Шрі-Ланці сягнула 359. Напередодні відповідальність за вибухи на острові взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

      Також у випуску:

      Голова Європейської Ради Дональд Туск привітав Володимира Зеленського з обранням президентом України.

      ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів: майже 73,5% виборців проголосували за Володимира Зеленського, понад 24% – за Петра Порошенка.

      В РФ вперше застосували закон про неповагу до влади: через негативний допис жителя Новгородської області про Путіна його засудили до сплати штрафу у майже 500 доларів.

      На Донбасі назвуть вулицю іменем загиблого батька журналіста 24 каналу.

       

      blog_ava
      Гороскоп на 24 квітня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1725
      Теги: Випуск новин УПЦ МП Серія терактів на Шрі-Ланці
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?
      сьогодні , 09:30 Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?
      Інна Жолобович 6946
      Россия и выборы в Украине: как Кремль влиял на мнение избирателей
      сьогодні , 08:44 Россия и выборы в Украине: как Кремль влиял на мнение избирателей
      Вадим Лабас 2363
      Останній шанс "Динамо" в чемпіонаті України: анонс матчу з "Шахтарем"
      сьогодні , 08:00 Останній шанс "Динамо" в чемпіонаті України: анонс матчу з "Шахтарем"
      279
      Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      23 квітня , 10:30 Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      1197
      Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      23 квітня , 22:01 Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      Повернись живим 581
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук