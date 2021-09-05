Так, 35-летний Виталий Харчук исчез по дороге в Мелитополь 16 июля. Тревогу забила сестра мужа.
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На помощь правоохранителям подключились волонтеры. Однако Харчука не удалось найти в Мелитополе и окрестностях.
Мужчина попал в рабство
Выяснили, что мужчина попал в рабство. Его вывезли в село Херсонской области и вместе с другими людьми заставляли работать бесплатно.
К счастью, Харчук смог попросить у кого-то из селян телефон и дозвонился родным.
СМИ утверждают якобы родственники мужчины не стали обращаться в полицию, а поехали на Херсонщину, где за денежное вознаграждение забрали Виталия домой.
Что известно о похожих инцидентах
- Гражданин Армении пытался продать девушек из Мариуполя в сексуальное рабство в Грецию. Он использовал трудное материальное положение девушек и завербовал их на "работу". Теперь ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
- На Харьковщине злоумышленники продавали иностранцам младенцев. Делали все это якобы в рамках программы суррогатного материнства. Схему разоблачила СБУ.
- Трансграничный канал торговли людьми ликвидировали также в Одесской области. Дельцы якобы везли людей во Францию и забирали документы.