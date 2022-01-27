Суточная статистика вакцинации
За сутки 26 января в Украине 82 360 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 28 894 человека.
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Тогда как вторую дозу – 29 726 человек, а дополнительную дозу получили 684 человека. Еще 23 056 украинцев привились бустерной дозой.
Общая картина прививок
С начала вакцинальной кампании привили 15 250 202 человека, из них:
- получили первую дозу – 15 250 200 человек;
- две дозы – 14 549 494 человека;
- дополнительную дозу – 14 921 человек;
- бустерную дозу – 271 119 человек.
Всего провели 30 085 734 прививки.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 692 508,
- Coronavac – 4 902 372,
- AstraZeneca – 1 633 813,
- Moderna – 1 513 642,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала