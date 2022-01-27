Суточная статистика вакцинации

​За сутки 26 января в Украине 82 360 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 28 894 человека.

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Тогда как вторую дозу – 29 726 человек, а дополнительную дозу получили 684 человека. Еще 23 056 украинцев привились бустерной дозой.

Общая картина прививок

С начала вакцинальной кампании привили 15 250 202 человека, из них:

получили первую дозу – 15 250 200 человек;

две дозы – 14 549 494 человека;

дополнительную дозу – 14 921 человек;

бустерную дозу – 271 119 человек.

Всего провели 30 085 734 прививки.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 692 508,

Coronavac – 4 902 372,

AstraZeneca – 1 633 813,

Moderna – 1 513 642,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала