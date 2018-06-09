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За неуплату алиментов могут забрать автомобиль или отправить за решетку: детали нововведения

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После того, как в Украине усилили ответственность за неуплату налогов, могут уволить с государственной службы, забрать любимый автомобиль и отправлять на 2 года за решетку. Депутаты ужесточили ответственность за неуплату алиментов. Как действует новый пакет законов "чужих детей не бывает" и какие результаты дает – далее в сюжете.

Красная Ferrari – мечта едва ли не каждого мужчины. Таких в мире меньше тысячи, но ее у вас может забрать государство, если вы не платите алименты.

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"Сумма алиментов составляет около 300 тысяч гривен. Данное транспортное средство оценено в 2 миллиона 300 тысяч гривен в виде лота. Если транспортное средство будет реализовано по этой цене, остальные средства будут возвращены должнику", – резюмировал директор филиала сетами Алексей Ковтуненко.

Ferrari
Ferrari

Если у вас нет денег, чтобы выплатить алименты, заберут не только автомобиль.

Мы продавали машины, части недвижимости, доли недвижимости. Также это суммы, которые получают в результате общественно-полезных работ,
– отметил гендиректор сетами Виктор Вишнёв.

Опасаться нужно не только владельцам недвижимости и элитных автопарков, но и госслужащим. Теперь за неуплату алиментов могут уволить премьера, директора НАБУ, не говоря о чиновниках рангом пониже. Чтобы занять место в государственном кабинете, надо предоставить справку об отсутствии задолженности. А еще дети начнут получать больше – не менее 900 гривен, и не только это.

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В Минюсте советуют не шутить с алиментами. Потому что те, кто будет медлить, еще и пеню платить будут.

"Если более одного года не выплачиваются средства пеню это 20% пени, более 2 лет – 30%, свыше 3 лет – 50%", – сообщил начальник в Управлении юстиции в Киеве Станислав Куценко.

И это не самое суровое наказание, ведь можно даже загреметь на 2 года за решетку.

Пока что подонками официально неплательщиков алиментов не называют. Но в течение нескольких месяцев с ними борются активно. Запрет выезжать за границу, водить автомобиль, охотиться, владеть оружием уже дают свои результаты. Иногда скупые родители в сумке сразу приносят 300 тысяч гривен, которые задолжали за несколько лет, рассказывают в Министерстве юстиции.

С начала принятия нового пакета законов, по всей территории Украины было взыскано 1,6 миллиарда гривен,
– отметила старший государственный исполнитель Евгения Гурина.

Но эти законы не защищают родителей, которые добросовестно платят алименты, жалуется отец Евгений. Он выплачивает деньги ребенку, но не видится с 7-летней Вероникой. Жена хитростями скрывает девочку. Мужчина надеется, что на это законодатели наконец также обратят внимание.

Поэтому Евгению помочь может только суд. Мужчина долго собирает документы, а еще нужно дождаться решения фемиды. А дальше эффективной помощи от исполнительной службы. Отец уже 2 года не видит, как растет ребенок. И увидит еще не скоро.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Законодательство Деньги Дети
Источник: 24 канал
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