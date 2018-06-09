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За несплату аліментів можуть забрати авто чи відправити за ґрати: деталі нововведення

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Після того, як в Україні посилили відповідальність за несплату податків, можуть звільняти з державної служби, забрати улюблене авто та відправляти на 2 роки за грати. Депутати посилили відповідальність за несплату аліментів. Як діє новий пакет законів "чужих дітей не буває" і які результати дає – далі у сюжеті.

Червона Ferrari – мрія чи не кожного чоловіка. Таких у світі менше тисячі, але її у вас може забрати держава, якщо ви не сплачуєте аліменти.

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"Сума аліментів становить близько 300 тисяч гривень. Даний транспортний засіб оцінений в 2 мільйони 300 тисяч гривень у вигляді лоту. Якщо транспортний засіб буде реалізований за цією ціною, решту коштів буде повернуто боржнику", – резюмував директор філії СЕТАМ Олексій Ковтуненко.

Ferrari
Ferrari

Якщо у вас немає грошей, щоб виплатити аліменти, заберуть не тільки авто.

Ми продавали автівки, частини нерухомості, частки нерухомості. Також це суми, які отримують в результаті суспільно-корисних робіт,
– зазначив гендиректор СЕТАМ Віктор Вишньов.

Остерігатися потрібно не тільки власникам нерухомості і елітних автопарків, а й держслужбовцям. Тепер за несплату аліментів можуть звільнити прем'єра, директора НАБУ, не кажучи про чиновників нижчого рангу. Щоб зайняти місце в державному кабінеті, треба надати довідку про відсутність заборгованості. А ще діти почнуть отримувати більше – не менше 900 гривень, і не тільки це.

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У Мін'юсті радять не жартувати з аліментами. Тому що ті, хто зволікатиме, ще й сплачуватимуть пеню. 

"Якщо понад одного року не сплачуються кошти – це 20% пені, понад 2 роки – 30%, понад 3 роки – 50%", – повідомив начальник в Управлінні юстиції в Києві Станіслав Куценко.

І це не найсуворіше покарання, адже можна навіть загриміти на 2 роки за ґрати.

Поки що покидьками офіційно неплатників аліментів не називають. Але впродовж декількох місяців з ними борються активно. Заборона виїжджати за кордон, водити авто, полювати, володіти зброєю вже дають свої результати. Інколи скупі батьки в сумці одразу приносять 300 тисяч гривень, які завинили за декілька років, розповідають у Міністерстві юстиції.

З початку прийняття нового пакету законів, по всій території України було стягнуто 1,6 мільярда гривень,
– наголосила старший державний виконавець Євгенія Гуріна.

Але ці закони не захищають батьків, які сумлінно сплачують аліменти, скаржиться батько Євген. Він виплачує гроші дитині, але не бачиться з 7-річною Веронікою. Дружина хитрощами переховує дівчинку. Чоловік сподівається, що на це законотворці врешті-решт також звернуть увагу.

Тому Євгену допомогти може лише суд. Чоловік довго збирає документи, а ще потрібно дочекатися рішення феміди. А далі ефективної допомоги від виконавчої служби. Батько вже 2 роки не бачить, як росте дитина. І побачить ще не скоро. 

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини України Діти Гроші Законодавство
Джерело: 24 канал
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