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      За взятку правоохранитель обещал заменить изъятые наркотики на сахарную пудру

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      Мужчину задержали, когда он брал взятку / dbr.gov.ua

      Следователи подозревают правоохранителя, который требовал взятку 50 тысяч гривен. Он задержал гражданина с наркотиками и за эту сумму обещал закрыть глаза на преступление, а наркотики заменить на сахарную пудру.

      Выяснили, что мужчина – уполномоченный Управления стратегических расследований в Днепропетровской области. А взятку он должен был передать руководству Днепровского отдела полиции. Об этом сообщили на сайте Государственного бюро расследований.

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      Оперуполномоченного задержали "на горячем", когда он получал взятку.

      Если его вину докажут, подозреваемому грозит от 5 до 10 лет за решеткой с запретом занимать соответствующие должности в правоохранительных органах до 3 лет.

      дбр хабар 50 тисяч гривень наркотикиПравоохранители поймали мужчину "на горячем" / Фото Государственного бюро расследований

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Коррупция Наркотики Взятка Днепропетровская область Полиция Государственное бюро расследований Криминальные новости
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