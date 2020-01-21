За взятку правоохранитель обещал заменить изъятые наркотики на сахарную пудру

Следователи подозревают правоохранителя, который требовал взятку 50 тысяч гривен. Он задержал гражданина с наркотиками и за эту сумму обещал закрыть глаза на преступление, а наркотики заменить на сахарную пудру.

Выяснили, что мужчина – уполномоченный Управления стратегических расследований в Днепропетровской области. А взятку он должен был передать руководству Днепровского отдела полиции. Об этом сообщили на сайте Государственного бюро расследований.

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Оперуполномоченного задержали "на горячем", когда он получал взятку.

Если его вину докажут, подозреваемому грозит от 5 до 10 лет за решеткой с запретом занимать соответствующие должности в правоохранительных органах до 3 лет.

Правоохранители поймали мужчину "на горячем" / Фото Государственного бюро расследований