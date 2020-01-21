За хабар правоохоронець обіцяв замінити вилучені наркотики на цукрову пудру

Слідчі підозрюють правоохоронця, який вимагав хабар 50 тисяч гривень. Він затримав громадянина з наркотиками і за цю суму обіцяв закрити очі на злочин, а наркотики замінити на цукрову пудру.

З’ясували, що чоловік – уповноважений Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області. А хабар він мав передати керівництву Дніпровського відділу поліції. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідуваннь.

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Оперуповноваженого затримали у "на гарячому", коли він отримував хабар.

Якщо його вину доведуть, підозрюваному загрожує від 5 до 10 років за ґратами із забороною займати відповідні посади у правоохоронних органах до 3 років.



Правоохоронці чоловіка впіймали "на гарячому" / Фото Державного бюро розслідувань