За хабар правоохоронець обіцяв замінити вилучені наркотики на цукрову пудру
Слідчі підозрюють правоохоронця, який вимагав хабар 50 тисяч гривень. Він затримав громадянина з наркотиками і за цю суму обіцяв закрити очі на злочин, а наркотики замінити на цукрову пудру.
З’ясували, що чоловік – уповноважений Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області. А хабар він мав передати керівництву Дніпровського відділу поліції. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідуваннь.
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Оперуповноваженого затримали у "на гарячому", коли він отримував хабар.
Якщо його вину доведуть, підозрюваному загрожує від 5 до 10 років за ґратами із забороною займати відповідні посади у правоохоронних органах до 3 років.
Правоохоронці чоловіка впіймали "на гарячому" / Фото Державного бюро розслідувань