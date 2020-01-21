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      За хабар правоохоронець обіцяв замінити вилучені наркотики на цукрову пудру

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      Чоловіка затримали, коли він брав хабар / dbr.gov.ua

      Слідчі підозрюють правоохоронця, який вимагав хабар 50 тисяч гривень. Він затримав громадянина з наркотиками і за цю суму обіцяв закрити очі на злочин, а наркотики замінити на цукрову пудру.

      З’ясували, що чоловік – уповноважений Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області. А хабар він мав передати керівництву Дніпровського відділу поліції. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідуваннь.

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      Оперуповноваженого затримали у "на гарячому", коли він отримував хабар.

      Якщо його вину доведуть, підозрюваному загрожує від 5 до 10 років за ґратами із забороною займати відповідні посади у правоохоронних органах до 3 років.

      дбр хабар 50 тисяч гривень наркотики
      Правоохоронці чоловіка впіймали "на гарячому" / Фото Державного бюро розслідувань

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Корупція Кримінальні новини Державне бюро розслідувань Поліція Дніпропетровська область Хабар Наркотики
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