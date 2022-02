Так считает артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка. Он считает, что российскому главе следует это сделать сразу после войны против Украины.

Он считает, что Путин делает все по сценарию фашистской Германии. "Приемы, слова, как это все происходит".

"Если он так хочет остаться в истории, я слышал, что он так пародирует Гитлера или копирует его поступки, ему так хочется быть в учебниках – и ты, конечно, уже в учебниках, Путин!", – сказал Данилко.

Для того, чтобы быть окончательным Гитлером, тебе нужно зайти в этот свой, б**дь, бункер, и застрелиться на х**й!,

– посоветовал Путину Андрей Данилко.

Данилко считает, что Путин может ненавидеть Украину, но он ненавидит также и свой народ, посылая людей на войну и страдания.

"Путин, ты не получишь Украину, получишь шиш", – заявил Данилко.

Путин – сумасшедший, – Данилко

По мнению Данилко, Путин – сумасшедший человек. Артист признался, что виделся с президентом России на закрытой вечеринке еще в 2004 году. "Если бы я знал, что такое будет, я бы его убил", – сказал он.

Какая позиция Данилка

Сам артист находится в Киеве и уверяет, что не собирается уезжать. Периодически он со всеми спускается в укрытие.

Данилко также сказал, что никогда не пел фразу "Russia goodbye", которая часто слышится, когда в одной из популярнейших его песен звучит фраза Dancing Lasha Tumbai, но теперь будет.

"После того, что началось сейчас, в песне I want you see буду петь только "Russia goodbye".

